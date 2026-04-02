02 апреля, 18:40

Адвокат Пономарева: Ефремов может вернуться в тюрьму, если совершит преступление

Адвокат раскрыла, по какой причине Ефремов может вернуться в тюрьму

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актеру Михаилу Ефремову могут отменить условно-досрочное освобождение (УДО), если он совершит преступление в период, пока находится под надзором. Об этом Пятому каналу рассказала адвокат Елена Пономарева.

Она напомнила, что пока у артиста есть ряд ограничений, и он должен соблюдать определенные условия: каждый месяц отмечаться, найти работу и не менять места жительства. А самое главное – быть правопослушным гражданином и соблюдать закон.

Пономарева уточнила, что в его случае важно избегать ситуаций, где есть риск переступить через линию. По словам адвоката, актер может, например, начать с кем-то конфликтовать. И если в ход не пойдут избиения, то наказания за это не последует.

Летом 2020 года актер стал виновником аварии в Москве, в результате которой погиб водитель фургона. Суд приговорил Ефремова к 7,5 года колонии общего режима. В апреле 2025-го артист вышел на свободу по УДО. В том же году он стал актером театра "Мастерская "12".

25 марта 2026 года Ефремов впервые вышел на сцену к широкой публике. В драме "Без свидетелей" он сыграл главную роль – бывшего мужа героини, который встречает ее после расставания. Бывшую жену героя Ефремова играет Анна Михалкова. Первый показ спектакля прошел в феврале, однако он был закрытым. Билеты на него не продавались.

