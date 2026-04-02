Новости

Новости

02 апреля, 18:47

Происшествия

Галерея "Веллум" в Москве подтвердила кражу более 20 картин

Фото: vellum.ru

Столичная галерея "Веллум" подтвердила кажу финансовых документов, экспертных заключений и более 20 картин, заявив, что принимает все меры для их возврата. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"Галерея "Веллум", которая с августа 2016 года по 18 августа 2025 года располагалась по адресу Хрустальный переулок, секция 88/89, с глубоким сожалением сообщает о систематической краже финансовых документов, экспертиз на подлинники картин и ценных графических произведений", – отметила владелица галереи Любовь Агафонова.

Она уточнила, что из учреждения были украдены картина Александра Бенуа "Ферма в Примеле Берань" стоимостью 2 миллиона рублей, работа Владимира Яковлева "Два цветка" (1,5 миллиона), картина Андрея Рябушкина "Прием Иоанном Грозным английского посла Джерома Боуса, 1583 года" (1,3 миллиона), четыре абстрактных рисунка Лидии Мастерковой (1 миллион), произведение Константина Юона "Кубическая композиция" (700 тысяч), работа Сергея Чехонина "Буква" (600 тысяч), картина Артура Фонвизина "Наездница" (650 тысяч), произведение Игоря Ворошилова "Портрет" (80 тысяч) и 11 работ Дмитрия Плавинского, стоимость которых составляет от 100 до 800 тысяч рублей.

Галерея отметила, что с прошлого года Агафоновой приходят звонки с угрозами. После кражи учреждение подало заявление в МВД и суд. Галерея призвала граждан сообщить в правоохранительные органы или связаться с учреждением при наличии сведений о местоположении похищенного.

СМИ 2 апреля сообщили, что из галереи в центре Москвы похитили картины, общая стоимость которых превышает 9 миллионов рублей. По факту случившегося началась проверка. По словам сотрудницы учреждения, недостачу она обнаружила во время описи.

В Москве проведут проверку после информации о хищении картин на 9 млн рублей

происшествиякультурагород

