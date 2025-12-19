Неизвестные похитили кольцо Наполеона из музея в Бельгии

Фото: 123RF.com/gcalin

Двое неизвестных похитили кольцо Наполеона из музея в Бельгии. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Инцидент произошел в музее "Последней Ставки Наполеона" в коммуне Женап в ночь на 18 декабря. Среди пропавших вещей оказалось золотое кольцо с бриллиантами, а также золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи. По факту кражи начали расследование.

Ранее в Бразилии преступники совершили вооруженный налет на библиотеку в Сан-Паулу. Злоумышленники украли 13 картин, в том числе 8 гравюр французского художника Анри Матисса и 5 работ бразильского мастера Кандидо Портинари.

Отмечалось, что похищенные произведения были выставлены в составе экспозиции "От книги к музею" и застрахованы. В самой библиотеке были установлены камеры видеонаблюдения.

