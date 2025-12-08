Форма поиска по сайту

08 декабря, 11:23

Происшествия
NBC: в Бразилии преступники ограбили библиотеку

Вооруженные преступники украли ценные картины из библиотеки в Бразилии

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

В Бразилии преступники совершили вооруженный налет на библиотеку в Сан‑Паулу и похитили шедевры мирового искусства. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на NBC.

По данным СМИ, злоумышленники украли 13 картин, включая 8 гравюр французского художника Анри Матисса и 5 работ бразильского мастера Кандидо Портинари. Похищенные произведения были выставлены в составе экспозиции "От книги к музею" и застрахованы. Отмечается, что в библиотеке были установлены камеры видеонаблюдения.

Полицейские пока не задержали ни одного участника ограбления. Правоохранители продолжают патрулировать район, где расположена библиотека.

В октябре этого года произошло ограбление Лувра во Франции. По данным СМИ, вооруженные преступники разбили окна и украли украшения, после чего скрылись. Ущерб от ограбления оценили в 88 миллионов евро.

Министр культуры Франции Рашида Дати отметила, что налет совершили профессионалы, так как на все им потребовалось всего 4 минуты. Вскоре правоохранителям удалось задержать двух мужчин, подозреваемых в ограблении Лувра, однако на допросах они хранили молчание.

Спустя время число арестованных по этому делу достигло четырех человек. Им всем предъявлены официальные обвинения по статьям об организованном ограблении и сговоре с целью совершения преступлений.

