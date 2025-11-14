CNews: во Франции задержали двух человек за попытку проникновения во дворец Фонтенбло

14 ноября, 14:01Происшествия
Фото: AP Photo/Laurent Rebours
Французские полицейские задержали двух человек за попытку проникновения в Китайский музей во дворце Фонтенбло неподалеку от Парижа. Об этом сообщил телеканал CNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника СМИ, злоумышленники взяты под стражу. Третий подозреваемый, попавший на записи камер видеонаблюдения, еще разыскивается.
Китайский музей представляет собой роскошно оформленный салон. Его создали в 1863 году по приказу супруги Наполеона III императрицы Евгении для ее коллекции произведений искусства Востока.
В середине октября в Париже ограбили Лувр. Преступники вынесли из музея драгоценности Наполеона III за 4 минуты. Сумма ущерба составила 88 миллионов евро.
Полиция задержала семь человек. Из них четверым предъявили обвинения, еще троих отпустили на свободу.
