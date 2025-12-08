Форма поиска по сайту

08 декабря, 07:32

Политика

США планируют потратить на Украину 400 млн долларов в 2026 году

Фото: depositphotos/erik3804

Власти США собираются выделить на поддержку безопасности Украины 400 миллионов долларов в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект об оборонном бюджете на 2026 год, который представила палата представителей США.

Кроме того, Соединенные Штаты планируют потратить аналогичную сумму на поддержку Украины в 2027 финансовом году. Голосование по данному проекту состоится на этой неделе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем фактом, что лидер Украины Владимир Зеленский все еще не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта. Глава Белого дома указал, что окружение Зеленского было крайне довольно предложением Вашингтона.

Сын Трампа допустил, что его отец может отвернуться от Украины и прекратить поддержку этой страны. Кроме того, лидер США может вовсе отказаться от активной роли Вашингтона в урегулировании конфликта, поскольку этот вопрос больше не является ключевым для американских избирателей.

Важные политические сигналы передал Путин через Уиткоффа Трампу

