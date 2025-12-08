Сын Трампа заявил, что его отец может отвернуться от Украины

Фото: whitehouse.gov

Сын президента США Дональд Трамп – младший заявил, что его отец может отвернуться от Украины и прекратить поддержку этой страны. Об этом он заявил на Дохийском форуме.

"Что хорошего в моем отце и что в нем уникального, так это то, что никогда не знаешь, что он собирается сделать. Тот факт, что он непредсказуем, заставляет всех относиться к нему с интеллектуальной честностью", – цитирует Трампа-младшего Politico.

Он также допустил, что лидер США может вовсе отказаться от активной роли Вашингтона в урегулировании украинского конфликта, поскольку этот вопрос больше не является ключевым для американских избирателей и требует пересмотра со стороны Европы.

Отдельно Трамп-младший прокомментировал коррупционный скандал на Украине, заявив, что эта проблема является давней для Киева и вызывает недовольство у его международных партнеров. Он также раскритиковал самого президента Украины Владимира Зеленского.

"Из-за войны и потому, что он один из величайших маркетологов всех времен, Зеленский стал почти божеством, особенно для левых, для которых он не мог сделать ничего плохого, он был выше всяких упреков", – отметил сын американского президента.

Ранее вице-президент США Джей ди Вэнс призвал ждать хорошие новости по поводу урегулирования украинского конфликта в ближайшие недели. По его словам, в этом вопросе достигнут "большой прогресс".

В свою очередь, Трамп в очередной раз подчеркнул, что американские власти очень напряженно работают над завершением данного конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США ведут стыковку трудных положений, которые должны определить форму и судьбу будущего документа по Украине. Вместе с тем работа над конкретными предложениями и формулировками будущего документа еще впереди.