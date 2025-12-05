Трамп заявил, что США напряженно работают над завершением конфликта на Украине

Фото: whitehouse.gov

Власти Соединенных Штатов очень напряженно работают над завершением украинского конфликта. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время церемонии зажжения праздничной ели в парке на южной стороне Белого дома.

"Мы должны это остановить. Мы очень усердно над этим работаем", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Владимир Путин подтвердил, что США активно ищут решение украинского конфликта. По мнению президента РФ, Вашингтон имеет свое понимание, почему конфликт должен быть завершен как можно скорее. Трамп хочет его быстрого завершения, в том числе из-за гуманитарных соображений.

Путин также призвал правительство Украины осознать, что наилучший способ решить проблемы – это переговоры. Россия не отказывает Украине в обеспечении ее безопасности, так как каждая страна имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность, добавил он.