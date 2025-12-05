Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 04:11

Политика

Трамп заявил, что США напряженно работают над завершением конфликта на Украине

Фото: whitehouse.gov

Власти Соединенных Штатов очень напряженно работают над завершением украинского конфликта. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время церемонии зажжения праздничной ели в парке на южной стороне Белого дома.

"Мы должны это остановить. Мы очень усердно над этим работаем", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Владимир Путин подтвердил, что США активно ищут решение украинского конфликта. По мнению президента РФ, Вашингтон имеет свое понимание, почему конфликт должен быть завершен как можно скорее. Трамп хочет его быстрого завершения, в том числе из-за гуманитарных соображений.

Путин также призвал правительство Украины осознать, что наилучший способ решить проблемы – это переговоры. Россия не отказывает Украине в обеспечении ее безопасности, так как каждая страна имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность, добавил он.

В КНР поддержали усилия по достижению мира на Украине

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика