Путин сравнил индийских журналистов с представителями спецслужб

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время общения с индийскими журналистами в шутку сравнил их с представителями спецслужб, отметив их умение следить за людьми. Беседа президента РФ с журналистами опубликована на сайте Кремля.

В ходе беседы вице-президент медиахолдинга India Today Group Калли Пури Бхандал спросила у Путина, планирует ли он отдыхать на Новый год. Она отметила, что ее команда следила за российским лидером на протяжении трех дней и сделала вывод, что тот работает не покладая рук.

"Кто работал в спецслужбах: я или вы? Вы за мной следите три дня", – пошутил в ответ Путин.

В рамках интервью India Today Путин указывал, что доволен качеством работы российской разведки. Вместе с тем он не стал давать оценку эффективности работы разведок других государств.

Президент РФ также назвал Москву одним из лучших городов мира. Он посоветовал индийским журналистам задержаться в столице на пару недель, чтобы почувствовать сказку. Тогда город будет полностью подготовлен к Рождеству и Новому году.