Прилучный подал жалобу в рамках спора о месте проживания ребенка

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Актер Павел Прилучный подал жалобу в рамках спора о месте жительства их общего с бывшей супругой Агатой Муцениеце сына. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала адвокат актера Оксана Даниелова.



"Жалоба была подана в связи с процессуальными нарушениями, допущенными судом первой инстанции", – пояснила она.

По словам адвоката, при рассмотрении вопроса о месте проживания ребенка были собраны доказательства. В частности, имелось заключение психолого-психиатрической экспертизы, которую суд не учел. При этом, согласно экспертизе, сын хотел проживать с Прилучным.

Даниелова также уточнила, что они не оспаривают решение суда, согласно которому мальчик будет проживать с матерью.

Разбирательство по данному вопросу началось в 2024 году. Тогда суд постановил, что мальчик временно останется жить с матерью. После этого между супругами было много судебных споров в отношении детей.

В июле 2025 года суд официально встал на сторону Муцениеце и решил, что сын останется с ней. Юрист, которая представляла интересы Прилучного, сообщила, что постановление будет обжаловано и оспорено.

Позже Прилучный обратился в суд с апелляцией. Тем не менее артисту отказали в изменении соглашения, а также в расторжении соглашения об уплате алиментов и освобождении от их выплаты.