Павел Прилучный не намерен судиться с Агатой Муцениеце из-за сына

Актер Павел Прилучный подал апелляционную жалобу на решение суда, оставившего его общего с актрисой Агатой Муцениеце сына жить с матерью. При этом адвокат звезды объяснила, что он не имеет претензий к бывшей жене. Подробности долгих разбирательств – в материале Москвы 24.

"Руководствуется интересами своих детей"

Актер Павел Прилучный подал в Московский городской суд апелляционную жалобу: он решил оспорить решение суда, ранее оставившего его 12-летнего сына от актрисы Агаты Муцениеце жить с матерью. При этом адвокат звезды "Закрытой школы" Оксана Даниелова опровергла в разговоре с изданием "СтарХит" сообщения СМИ о том, что Прилучный планирует забирать наследника из дома экс-супруги.

По словам адвоката, именно она подавала апелляцию в суд. Однако это произошло давно и при других обстоятельствах. Даниелова отметила, что с того времени в жизни экс-супругов случились перемены и теперь у Павла нет претензий к Агате.





Оксана Даниелова адвокат Павла Прилучного Маме наконец удалось найти общий язык с сыном, нивелировать все его обиды, чему мы очень рады. Тимофей сейчас живет с ней, он счастлив, а для Павла это безусловный приоритет, поэтому он категорически против обжалования указанного решения суда. Как я и говорила ранее, он всегда и во всем прежде всего руководствуется интересами своих детей.

Апелляционная жалоба Прилучного является "процессом в чистом виде" и была подана только по нарушениям, которые допустил суд. Адвокат обозначила, что сын бывших супругов останется жить с матерью, а отец не планирует забирать наследника к себе.

"Иными словами, поданная ранее апелляция ни в какой форме и части не говорит о том, что Павел заберет сына у матери или у него имеются таковые намерения", – заверила Даниелова.

Судебное заседание по делу об определении места жительства сына Прилучного и Муцениеце прошло 25 июля в Головинском районном суде Москвы. Тогда Павел настаивал, чтобы Тимофей, который переехал к нему осенью 2024 года, оставался жить с ним. По данным СМИ, сама Агата была согласна с тем, что мальчик должен находиться у отца. Однако в итоге решение было вынесено не в пользу актера.

Сторона Прилучного намекнула в разговоре с журналистами, что в разбирательствах сыграло роль то, что Муцениеце была беременна от своего нового избранника, музыканта Петра Дранги.

"Решение оглашено, как ни печально, не в пользу ребенка, а в противоречии с его мнением, вопреки всем доказательствам по делу. Есть решения, которые выносятся по закону, а есть те, которые выносятся по внутренним убеждениям. Вероятно, из солидарности определенной женской", – сказала тогда Даниелова.

Также адвокат заявила, что прошедшее заседание не поставило точку в разбирательствах и Тимофей должен жить с Павлом. В то же время адвокат Агаты Наталья Мелешкина заявила, что решение суда стало победой "над клеветой, манипуляциями, угрозами, провокациями".

Затянувшиеся разбирательства

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году после 9 лет брака. Тогда актеры публично объяснили поклонникам в соцсетях, что их расставание произошло по обоюдному желанию и предпочли оставить причину своего разрыва в тайне.

Несмотря на то что Прилучный и Муцениеце расстались пять лет назад, разбирательства между ними тянутся до сих пор. После развода пары общие дети актеров, сын Тимофей и дочь Мия, остались жить с матерью и часто приезжали в гости к отцу. По информации СМИ, в то время Павел ежемесячно выплачивал на содержание своих наследников по 100 тысяч рублей. Однако в октябре 2023 года Агата решила увеличить сумму алиментов и обратилась в суд. Вскоре актриса забрала свое заявление, уточняла пресса.

В феврале 2024 года Муцениеце вновь подала иск с требованием увеличить выплаты на детей до трети дохода Прилучного. В апреле суд частично поддержал актрису и обязал ее бывшего мужа выплачивать до 30% своего дохода, уточняли СМИ. Через несколько месяцев после этого Павел подал на Агату в суд с целью обжаловать это решение и определить место жительства детей с ним. Однако было постановлено, что Тимофей временно останется жить с матерью.

1 сентября того же года звезда "Мажора" забрал сына из столичной школы, перевел на онлайн-обучение и отправился с ним в компании своей новой семьи на отдых в Геленджик. Бывшая жена актера назвала в личном блоге эту ситуацию "настоящим адом" и выразила сочувствие, что Тимофею пришлось пройти через подобное.

"Жестокость, с которой решает это все вторая сторона, подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще! Только личная выгода!" – написала Агата.

С тех пор сын экс-супругов по собственному желанию продолжал жить с Прилучным и его новой супругой, актрисой Зепюр Брутян. В это время мальчик не виделся с Муцениеце и своей младшей сестрой, 9-летней Мией. Интернет-пользователи и команда Агаты заявили, что актер настраивает наследника против своей бывшей жены. Однако вскоре комментаторы, увидев снимки Павла со "счастливым сыном", изменили свое мнение и заявили, что это Агата не поддерживает связь с Тимофеем. В марте этого года адвокат Прилучного сообщила в разговоре с изданием Woman.ru, что наследник актеров якобы с октября 2024-го пытался наладить отношения с матерью.





Оксана Даниелова адвокат Павла Прилучного Сначала у него действительно была обида на маму, что она предала его мнение: разрешила переехать к отцу, а потом стала отказываться. Но потом Тимофей предпринимал попытки общаться с матерью. Он ей писал поздравления, звонил. С 18 октября 2024 года, как была назначена экспертиза, и до 26 марта она ни разу не написала, не позвонила сыну.

Однако позже СМИ писали, что Агата тяжело переживала разлад в своей семье, но, несмотря на это, не хотела принудительно возвращать сына домой. В июне в одном из шоу актриса отметила, что "смирилась" с происходящим и продолжает поддерживать общение с наследником, несмотря на противоположные сообщения СМИ.