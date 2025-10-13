Андрей Аршавин объяснил решение снизить алименты на детей от бывших жен

Возлюбленная футболиста Андрея Аршавина подала на него в суд для взыскания алиментов на их общую дочь, сообщили СМИ. Таким образом пара намерена уменьшить выплаты на старших наследников спортсмена от прошлых отношений. Подробности разбирательств – в материале Москвы 24.

"Это все законно"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/andrey.arshavin10

Возлюбленная футболиста Андрея Аршавина, блогер Анна Петрушина, подала иск в суд с целью взыскать со спортсмена алименты на их общую дочь Еву, рожденную в августе 2024 года. С помощью этого пара якобы хочет снизить выплаты детям Аршавина от других женщин, сообщили СМИ 9 октября. По информации телеграм-канала "Mash на спорте", суд уже удовлетворил иск.

В итоге выплаты перераспределят: теперь футболист будет обязан отдавать четверть дохода нынешней возлюбленной и их дочери. При этом общая сумма всех алиментов останется прежней, но доля каждого из детей Аршавина станет меньше в пользу годовалой Евы.

В конце сентября СМИ уже сообщали, что футболист обратился в суд с просьбой уменьшить алименты на троих наследников от экс-супруги, телеведущей Юлии Барановской. По данным прессы, Аршавин хочет сохранить выплаты лишь на младшего сына, 13-летнего Арсения, так как 19-летний Артем уже стал совершеннолетним, а 17-летняя Яна вскоре также достигнет этого возраста. Заседание по делу назначено на 14 ноября.

Тогда же стало известно, что спортсмен намерен уменьшить выплаты и на 8-летнюю дочь Есению от бывшей жены Алисы Казьминой. Женщина рассказала изданию "СтарХит", что экс-супруг планирует снизить размер алиментов на всех детей от прошлых браков с 1/6 до 1/8 дохода. По словам Казьминой, Аршавин "заставил" Петрушину подать иск, чтобы деньги оставались в их семье.

"Он так и будет десятерых детей рожать, а ответственности никакой! Получается, оставленные дети должны платить новому ребенку. А у Андрея огромная зарплата, особенно по меркам нашей страны!" – заявила Алиса.

Экс-супруга футболиста также отметила, что у Аршавина есть "внушительные сбережения".

Некоторые интернет-пользователи и медийные личности раскритиковали Аршавина за его решение уменьшить алименты. Блогер Кристина Потупчик поинтересовалась у нейросети, как можно охарактеризовать "человека, который экономит на алиментах".

"Понравилось про сказочного долгоносика. Но ругатель из него все-таки пока не очень. Роботу определенно не хватает экспрессии и глубины. Или, как вариант, как типичный мужик он просто принял сторону Аршавина", – написала Потупчик.

Параллельно журналист Лаура Джугелия выдвинула свою характеристику: "жлоб, негодяй и позорище".

В свою очередь, сам Аршавин 11 октября прокомментировал иски против бывших жен в интервью изданию Sport24.





Андрей Аршавин футболист На данный момент я плачу более 50% своего дохода. И сейчас просто использую свою возможность уменьшить алименты. Теперь я плачу еще и на последнего ребенка. Это все законно. Решений суда пока нет. Прошли только первые заседания.

При этом в ноябре прошлого года Аршавин признался в одном из интернет-шоу, что на самом деле у него шесть детей, правда, один из них на него не записан: так захотела мать наследника. Спортсмен назвал ее "адекватной девушкой", отметив, что она даже не требовала от него алименты на ребенка, оставив это "на его совести".

Многодетный отец

Фото:instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/baranovskaya_tv

Андрей Аршавин и Юлия Барановская познакомились в 2003 году в Санкт-Петербурге. Всего через месяц возлюбленные решили съехаться и начали снимать квартиру, писали СМИ. В декабре 2005 года футболист и телеведущая впервые стали родителями: тогда на свет появился сын Артем. В 2008-м в семье знаменитостей родилась дочь Яна.

Несмотря на совместную жизнь и троих наследников, Аршавин и Барановская так официально и не зарегистрировали свои отношения. В гражданском браке пара прожила 9 лет. В 2012 году союз дал трещину. Телеведущая рассказывала в интервью: однажды футболист позвонил ей и заявил, что влюбился и хочет уйти. Юлия как раз была беременна третьим ребенком – Арсением.

После разрыва Барановская подала на алименты. Причем изначально иск рассматривался в Королевском суде Лондона, где некоторое время жили экс-возлюбленные. Позже дело передали в Санкт-Петербург. СМИ сообщали, что судебный процесс выиграла телеведущая: тогда футболиста обязали до 2030 года платить ей и наследникам алименты в размере половины ежемесячного дохода, а также отдать Барановской с детьми трехкомнатную квартиру в Северной столице и автомобиль.

Однако позже Барановская заявила, что Аршавин не выполнил условия заключенного ими мирового соглашения и накопил долг по алиментам свыше 3 миллионов рублей. Кроме того, в 2018 году телеведущая раскрыла в своем личном блоге, что после их расставания спортсмен перестал общаться с детьми.





Юлия Барановская телеведущая Вы считаете, что можно называть "папой" человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений! Отец – это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении.

В 2020 году Аршавин подал иск в суд о снижении размера алиментов на наследников. Тогда суд удовлетворил требования спортсмена и снизил размер до 3/8 от ежемесячного дохода футболиста.

Андрей также платит алименты на дочь от Алисы Казьминой, с которой у него завязались отношения после Барановской. Футболист зарегистрировал отношения с девушкой в 2016 году, в 2017-м у супругов родилась дочь Есения, а уже в 2019-м последовал развод. Как писали СМИ, причиной якобы стали измены Аршавина.

Экс-супруга футболиста также подала на алименты. Однако Казьмина рассказывала в интервью, что Аршавин редко виделся с Есенией и не платил установленную сумму. По словам Алисы, Андрей не общался с дочерью после их развода несколько лет.

"Не звонит, не пишет, не приехал поздравить. Наверное, у него сейчас другие хлопоты. Жаль", – признавалась бывшая жена спортсмена.

При этом в 2021 году Аршавин отсудил у Казьминой особняк, в котором она жила с Есенией и двумя детьми от первого брака. Этот дом бывшие супруги приобрели еще в браке и оформили на мать футболиста, которая в итоге выступила в качестве истца по данному делу.

В свою очередь, слухи о романе Андрея Аршавина и Анны Петрушиной впервые появились в Сети летом 2024 года. Тогда футболиста заметили в компании новой возлюбленной на отдыхе в Сочи. Сейчас пара воспитывает дочь Еву, появившуюся на свет в августе 2024-го.