Футболист Аршавин подал иск в московский суд на изменение размера алиментов

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Футболист Андрей Аршавин обратился в Савеловский районный суд Москвы с иском об изменении размера алиментов, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Исковое заявление подано против телеведущей Юлии Барановской. Отмечается, что подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 9 октября.

Аршавин и Барановская развелись в 2012 году. У пары трое детей – 20-летний Артем, 17-летняя Яна и 13-летний Арсений.

Ранее экс-супруга шеф-повара Константина Ивлева Мария подала в суд из-за задолженности по алиментам. Еще летом она пожаловалась в соцсетях на задолженность бывшего супруга, в документах был указан долг в размере 19 миллионов.

Часть была погашена, однако шеф-повар должен был выплатить еще 8,5 миллиона, что он сделал только после того, как распространились слухи.

Тем не менее Мария заявляла, что "прогресса не произошло", а Ивлев предоставил в суд бумагу, согласно которой его доход равен 2 миллионам в год. По словам адвоката экс-супруги, шеф-повар якобы недоплачивал алименты в течение 5 лет и планирует закрыть вопрос в свою пользу.

