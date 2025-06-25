Футболист Матвей Сафонов полностью погасил долг по алиментам

Фото: ТАСС/Zuma

Вратарь сборной России и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов полностью погасил долг по алиментам, передает РИА Новости.

Долг составлял более 64 миллионов рублей. Представители бывшей жены Сафонова Анастасии подтвердили эту информацию и отозвали заявление о банкротстве футболиста, которое экс-супруга подала в марте. Суд прекратил производство по этому делу.

С женой спортсмен расстался в 2021 году. В январе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал его выплачивать 1/4 часть своих доходов на содержание дочери, а в августе Мосгорсуд утвердил данное решение, отклонив жалобу Сафонова.

Из-за долгов по алиментам футболисту в июне этого года был запрещен выезд за пределы страны. Это сказалось на его запоздалое прибытие в расположение "ПСЖ".

Однако сам Сафонов заявлял, что история с долгом по алиментам его не тревожила. Он также подчеркивал, что никогда не уклонялся от их уплаты и ждет, что будет вместе с ребенком.