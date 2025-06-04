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04 июня, 07:55

Спорт

Вратарь футбольного клуба ПСЖ Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Матвей Сафонов прилетел в Москву на сбор национальной команды России.

"На часах 5 утра, я добрался до Москвы. Сейчас ищу такси. Такси не видели? Ищу такси", – сказал вратарь на видео, которое опубликовала пресс-служба российской сборной.

Сафонов также привез с собой в столицу кубок Лиги чемпионов.

31 мая ПСЖ впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Команда разгромила итальянский "Интер" со счетом 5:0. Голы в составе французской команды смогли забить Ашраф Хакими (12-я минута), Дезире Дуэ (20-я и 63-я), Хвича Кварацхелия (73-я) и Сении Маюлу (86-я).

5 апреля Сафонов также досрочно стал чемпионом Франции по футболу в составе "Пари Сен-Жермен". Команда из Парижа одержала победу над "Анже" в домашнем матче 28-го тура чемпионата страны со счетом 1:0. Гол в игре удалось забить Дезире Дуэ. Это произошло на 55-й минуте.

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