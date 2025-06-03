Футбольный клуб "Химки" приостановил работу

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Подмосковный футбольный клуб "Химки" объявил о временной приостановке своей деятельности. Об этом в беседе с ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ФК Евгений Дзичковский.

Он уточнил, что режим простоя был введен по официальному распоряжению, однако не уточнил, на какой срок и с чем это связано.

В СМИ ранее писали, что "Химки" не смогли получить лицензию для участия в будущем сезоне Мир – Российской Премьер-лиги (РПЛ). ФК подал апелляцию, но Российский футбольный союз (РФС) отклонил заявку.

По результатам сезона-2024/25 "Химки" оказались на 12-м месте в РПЛ, избежав переходных матчей с командами Мелбет – Первой лиги. Тем не менее 3 июня стало известно, что большинство клубов РПЛ проголосовали за замену "Химок" на "Пари Нижний Новгород" в следующем сезоне. Окончательное решение примет исполком РФС.

В середине апреля должность главного тренера "Химок" покинул испанец Франк Артига. Отмечалось, что контракты с ним и его ассистентами Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сесмой были расторгнуты по взаимному согласию.

Вместе с тем изменения произошли и в футбольном клубе "Факел". На пост главного тренера был назначен Игорь Шалимов. До этого команду тренировал Дмитрий Пятибратов. О своем желании уйти он заявил сразу после матча 22-го тура РПЛ.