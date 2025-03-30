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30 марта, 16:59

Спорт

Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Факел"

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Дмитрий Пятибратов покинул должность главного тренера футбольного клуба "Факел". Об этом сообщает пресс-служба воронежской команды.

Как сказано в заявлении, такое решение принято Пятибратовым по собственному желанию. Главный тренер "Факела" объявил об увольнении сразу после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), по результатам которого команда проиграла "Краснодару" со счетом 0:5.

На данный момент воронежский клуб занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 14-ю очками.

"Факел" поблагодарил Пятибратова за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Между тем в начале этого года Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она объяснила, что теперь ее задача будет заключаться не только в воспитании чемпионов, но и в передаче накопленного опыта тренерам, которые будут готовить будущие поколения.

Главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначена Татьяна Сергаева

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