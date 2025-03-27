Капранова сообщила об уходе с поста вице-президента Федерации гимнастики России

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Десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова заявила, что покинула пост вице-президента Федерации гимнастики России, который занимала с октября 2024 года.

"Вчера (26 марта. – Прим. ред.) я завершила свой последний день работы в Федерации гимнастики России. Этот момент ознаменовал важный этап в моей жизни", – написала экс-спортсменка в телеграм-канале.

Она отметила, что в жизни наступает момент, когда приходится сделать осознанный выбор, и добавила, что считает свое решение неизбежным и правильным. Капранова поблагодарила команду федерации за совместную работу и назвала период своей деятельности в организации невероятным, удивительным и ценным.

Вместе с тем она заявила, что российских гимнасток в дальнейшем ждут увлекательные проекты и развитие клубной системы в художественной гимнастике.

"Я с нетерпением жду этих новых возможностей и верю, что вместе мы сможем достичь много большего для наших детей и ради спорта! Давайте двигаться вперед и создавать великое будущее для гимнастики!" – заключила Капранова.

В феврале 2025 года Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она отмечала, что ее новая задача состоять не только в воспитании чемпионов, но и в передаче накопленного опыта тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд.

Пост Винер заняла Татьяна Сергаева, которая до этого была старшим тренером российской сборной по групповым упражнениям. Кроме того, она тренировала спортсменов на базе академии Алины Кабаевой "Небесная грация".