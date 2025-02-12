Винер объявила об уходе с поста тренера сборной РФ по художественной гимнастике

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объявила о своем решении уйти в отставку.

"Художественная гимнастика – это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта", – рассказала она в беседе с РИА Новости.

По словам Винер, новая ее задача будет состоять не только в воспитании чемпионов, но и в передаче накопленного опыта тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд. Также она указала, что многие из ее учеников уже стали выдающимися наставниками, что, как считает экс-тренер, позволит сохранить традиции российской гимнастики и обеспечить преемственность поколений.

Вместе с тем она поблагодарила всех спортсменов, коллег и болельщиков, с которыми прошла этот путь, отметив, что художественная гимнастика "остается в надежных руках".

Федерация спортивной гимнастики России в октябре 2024 года объединилась со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией прыжков на батуте РФ, Федерацией спортивной акробатики РФ и Всероссийской федерацией спортивной аэробики. На базе федераций была создана Федерация гимнастики России.

В связи с этим Винер сложила с себя полномочия президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), где занимала пост с 2008 года. Кроме того, со своих постов ушли президент Федерации спортивной гимнастики РФ Василий Титов, глава Федерации прыжков на батуте Николай Макаров, глава Всероссийской федерации спортивной аэробики Марианна Масленникова и глава Федерации спортивной акробатики Никита Никитин.

Тогда же был избран новым президентом Федерации гимнастики действующий глава РЖД Олег Белозеров.