01 июня, 20:44Спорт
Московский ЦСКА выиграл Кубок России по футболу
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Московский ЦСКА обыграл "Ростов" и стал обладателем Кубка России по футболу.
Матч состоялся на столичном стадионе "Лужники". Основное время игры команды закончили со счетом 0:0, однако в серии пенальти ЦСКА оказался сильнее со счетом 4:3.
На девятой минуте встречи полузащитник ЦСКА Иван Обляков забил гол, который был отменен после видеопросмотра.
Ранее французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. ПСЖ разгромил итальянский "Интер" со счетом 5:0. Голы в составе французской команды смогли забить Ашраф Хакими, Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия и Сении Маюлу.
Футбольный клуб занимает пятое место в рейтинге УЕФА.