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01 июня, 20:44

Спорт

Московский ЦСКА выиграл Кубок России по футболу

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Московский ЦСКА обыграл "Ростов" и стал обладателем Кубка России по футболу.

Матч состоялся на столичном стадионе "Лужники". Основное время игры команды закончили со счетом 0:0, однако в серии пенальти ЦСКА оказался сильнее со счетом 4:3.

На девятой минуте встречи полузащитник ЦСКА Иван Обляков забил гол, который был отменен после видеопросмотра.

Ранее французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. ПСЖ разгромил итальянский "Интер" со счетом 5:0. Голы в составе французской команды смогли забить Ашраф Хакими, Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия и Сении Маюлу.

Футбольный клуб занимает пятое место в рейтинге УЕФА.

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