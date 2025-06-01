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Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) разгромил итальянский "Интер" в финале Лиги чемпионов и впервые в своей истории стал его победителем. Игра завершилась со счетом 5:0, сообщает "Коммерсант".

Голы в составе французской команды смогли забить Ашраф Хакими (12-я минута), Дезире Дуэ (20-я и 63-я), Хвича Кварацхелия (73-я) и Сении Маюлу (86-я).

ПСЖ занимает пятое место в рейтинге УЕФА. С прошлого года за команду играет российский вратарь Матвей Сафонов, который провел финал Лиги чемпионов в запасе.

5 апреля Сафонов досрочно стал чемпионом Франции по футболу в составе "Пари Сен-Жермен". Команда из Парижа одержала победу над "Анже" в домашнем матче 28-го тура чемпионата страны со счетом 1:0. Гол в игре удалось забить Дезире Дуэ. Это произошло на 55-й минуте.

Ранее испанец Хаби Алонсо стал главным тренером мадридского футбольного клуба "Реал". На этом посту он заменит итальянца Карло Анчелотти, который возглавлял команду с 2021 года. Соглашение между "Реалом" и Алонсо рассчитано до 30 июня 2028 года.

