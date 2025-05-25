Хаби Алонсо возглавил футбольный клуб "Реал"

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Испанец Хаби Алонсо стал главным тренером мадридского футбольного клуба "Реал". Об этом сообщила пресс-служба команды.

На этом посту Алонсо заменит итальянца Карло Анчелотти, который возглавлял команду с 2021 года. Отмечалось, что Анчелотти был назначен новым главным тренером сборной Бразилии.

Соглашение между "Реалом" и Алонсо рассчитано до 30 июня 2028 года.

Алонсо выступал за "Реал" с 2009 по 2014 годы. Вместе с клубом он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании и двукратным обладателем Кубка страны.

Ранее Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова". Он объяснил это тем, что хочет сконцентрироваться на работе со сборной России по футболу. По его словам, данное решение было непростым. Также специалист поблагодарил всех, кто был рядом, и принес извинения тем, чьи ожидания не были оправданы.

Карпин возглавлял "Ростов" с декабря 2017 года. В августе 2021 года команда объявила об уходе специалиста, однако 10 марта 2022-го он вновь стал главным тренером клуба. С этого момента он также занимал должность главного тренера сборной России по футболу.