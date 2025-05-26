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Спорт

Путин поздравил главу Кубани и тренера "Краснодара" с победой в чемпионате РФ по футболу

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева с победой в чемпионате России по футболу. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент позвонил Кондратьеву и Мусаеву, передает ТАСС.

Футбольный клуб "Краснодар" в домашнем матче 30-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) одержал победу над московским "Динамо" и стал чемпионом России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0. "Краснодар" впервые завоевал титул чемпиона России.

За свою победу в РПЛ краснодарский клуб получит 1,25 миллиарда рублей и первое место в рейтинге посещаемости. Петербургский "Зенит", в свою очередь, выручит 1,091 миллиарда, а столичный ЦСКА – 1,004 миллиарда рублей.

"Краснодар" впервые выиграл чемпионат России по футболу

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