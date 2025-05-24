"Краснодар" впервые стал чемпионом России по футболу

Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

Футбольный клуб "Краснодар" в домашнем матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) одержал победу над московским "Динамо" и стал чемпионом России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голы удалось забить Джону Кордобе (46-я минута), Никите Кривцову (82-я минута) и Эдуарду Сперцяну (90+10, с пенальти).

"Краснодар" впервые завоевал титул чемпиона России. В прошлый раз команда также обыграла "Динамо", однако ее опередил петербургский "Зенит".

Между тем суперфинал Кубка России по футболу состоится 1 июня на столичном стадионе "Лужники". Игра пройдет там в четвертый раз подряд и 12-й раз в истории: там уже проходили Кубки России 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2002, 2006, 2007, 2022, 2023, 2024 годов.

На поле встретятся команды, которые стали лучшими в финалах двух путей – "Путь Российской Премьер-лиги" и "Путь регионов".

