Футболист Сафонов заявил, что история с долгом по алиментам не сильно тревожила его

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Вратаря "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвея Сафонова не сильно тревожила история с задолженностью по алиментам и ее освещение в СМИ, передает ТАСС слова футболиста.

Ранее агентство сообщало о том, что спортсмен больше не имеет задолженности по алиментам.

"Думаю, что хотелось бы кому-то, чтобы это давило, мешало, но я неплохо выходил из ситуации и показывал неплохие результаты на поле", – сказал Сафонов.

Футболист подтвердил, что уже решил вопрос с алиментами. Кроме того, он подчеркнул, что никогда не уклонялся от их уплаты, и ждет, что будет с ребенком вместе.

Приставы в феврале 2024 года возбудили исполнительное производство в отношении Сафонова по материалам, поступившим из Никулинского суда Москвы. Его задолженность по алиментам составляла 59,4 млн рублей.

Причем случилось это в разгар подготовки перехода вратаря из "Краснодара" в ПСЖ. Однако Сафонов все же подписал контракт с новым клубом и улетел во Францию.

