22 октября, 14:52

Шоу-бизнес

Прилучный обратился в суд Москвы с апелляцией на решение о месте жительства сына

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актер Павел Прилучный обратился в суд с апелляцией на решение о месте жительства сына. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Жалоба была подана на постановление Головинского районного суда. Артисту отказали в изменении данного соглашения, а также в расторжении соглашения об уплате алиментов и освобождении от их выплаты.

Разбирательство по данному вопросу началось в 2024 году. Тогда суд постановил, что мальчик временно останется жить с матерью. После этого между супругами было много судебных споров в отношении детей.

В июле 2025 года суд официально встал на сторону Агаты Муцениеце и решил, что сын останется с ней. После этого юрист, которая представляла интересы Прилучного, сообщила, что постановление будет обжаловано и оспорено.

Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш указывала, что в таком случае суд будет учитывать пожелания самого ребенка.

