SHOT: Муцениеце и Дранга потратили на свадьбу около 6 миллионов рублей

Видео: телеграм-канал SHOT

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга потратили на свадьбу, которая прошла в комплексе "Императорский яхтъ-клуб" в Москве, не менее 6 миллионов рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Для торжественного мероприятия пара арендовала все здание вместе с прилегающей территорией, которая находится под охраной. За это актриса и музыкант заплатили миллион рублей. При этом Муцениеце и Дранга запретили гостям публиковать кадры со свадьбы в соцсетях.

На подготовку мероприятия было потрачено примерно 3 миллиона рублей. В эту сумму вошли услуги ведущего, профессиональная фото- и видеосъемка, а также сборы Муцениеце в элитной гостинице Barvikha Hotel Spa. Кроме того, у пары была запланирована фотосессия в пятизвездочном отеле Ararat Park Hyatt, который расположен возле Большого театра.

За оформление банкетного зала пара заплатила почти полмиллиона рублей, а за еду и напитки – около 1,5 миллиона. На мероприятии присутствовали актриса Евгения Осипова, бывшая возлюбленная экс-супруга Муцениеце Павла Прилучного Рената Пиотровски, худрук театра-кабаре Crave Василий Козарь с женой.

В начале мая актриса сообщила, что выходит замуж за Дрангу. Она опубликовала в соцсетях снимки с кольцом на руке. Спустя время Муцениеце рассказала, что ждет от музыканта ребенка.

