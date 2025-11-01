AFP: трое задержанных по подозрению в ограблении Лувра освобождены

Фото: ТАСС/AP/Christophe Ena

Трое из пяти задержанных в среду, 29 октября, по подозрению в ограблении Лувра освобождены из-под стражи. Об этом сообщает Agence France-Presse.

"Двум из пяти задержанных в среду вечером в рамках расследования ограбления Лувра в субботу были предъявлены обвинения, а трое были отпущены на свободу", – говорится в сообщении агентства.

По данным СМИ, среди тех, кому в субботу, 1 ноября, предъявили обвинения, оказалась 38-летняя женщина. Она заключена под стражу, ей вменяют соучастие в организованном ограблении и преступном сговоре.

Об ограблении Лувра стало известно 19 октября. Для совершения преступления злоумышленники использовали грузовой лифт, с помощью которого они оказались на одном из фасадов здания. После этого преступники разбили окна, украли украшения из галереи "Аполлон" и скрылись на скутерах.

Грабителям удалось вынести из музея драгоценности из коллекции Наполеона III, в том числе броши, тиары и ожерелья. Одна из них – корона супруги полководца – была найдена поврежденной возле Лувра. Сумма ущерба составила 88 миллионов евро.

Глава Минкульта Франции Рашида Дати сообщила, что Лувр ограбили всего за четыре минуты. В связи с этим она предположила, что за преступлением стоят профессионалы. В свою очередь, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес счел, что в деле могут быть замешаны иностранцы.

Сотрудники полиции нашли вещи, которые были использованы при ограблении. На них обнаружили следы ДНК. Чуть позже стало известно о задержании двух подозреваемых.

Злоумышленники частично признали вину. Прокуратура Парижа предположила, что ограбление было реализовано по заказу или для отмывания денег.



После случившегося сотрудники службы безопасности Лувра отказались выходить на работу, так как были шокированы инцидентом. Персонал также потребовал от руководства музея объяснений о мерах по усилению безопасности. Спустя время Дати пообещала установить новые средства безопасности на территории Лувра до конца года.