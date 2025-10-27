Актер Джордж Клуни пошутил, что гордится грабителями Лувра

Фото: ТАСС/Zuma

Актер Джордж Клуни, сыгравший в фильме "Друзья Оушена", пошутил, что гордится грабителями Лувра. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на интервью актера нескольким изданиям на красной дорожке премьеры его нового фильма "Джей Келли".

В частности, в беседе с Variety Клуни заявил, что грабителям удалось избежать наказания. Он также назвал то, что они совершили, "крутым".

"В смысле, это ужасно. Но если ты профессиональный вор, как я, то я действительно горжусь этими ребятами", – пояснил актер, сыгравший главную роль в фильме-ограблении "Друзья Оушена".

Авторы статьи также обратили внимание, что кража из Лувра стала главной темой обсуждений в социальных сетях. При этом журналисты отмечают, что люди не могут не восхищаться тем, как это произошло.

Об ограблении Лувра стало известно 19 октября. Группа злоумышленников разбила окна в музее, украла драгоценности и скрылась. На это у них ушло всего 4 минуты. Охранники музея были настолько шокированы произошедшим, что отказались выходить на работу на следующий день.

В прокуратуре Парижа заявили о двух версиях ограбления: по заказу или для отмывания денег. Ущерб от случившегося оценивается в 88 миллионов евро. По словам прокурора Парижа Лоры Беко, эта сумма не сравнится с "ущербом, нанесенным в историческом плане".

Позже были задержаны двое подозреваемых. Одного из них обнаружили в парижском аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль. СМИ сообщили, что задержанные мужчины продолжают хранить молчание на допросах.