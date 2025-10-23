АВС: полиция обнаружила следы ДНК на шлеме и перчатке грабителей Лувра

Фото: 123RF.com/ionia

Правоохранители нашли следы ДНК на вещах, которые были оставлены злоумышленниками после ограбления Лувра в Париже. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал ABC.

Журналисты рассказали, что следы ДНК были обнаружены на шлеме и перчатке преступников. В настоящее время эти вещи изучают французские криминалисты.

Лувр был ограблен 19 октября. Для этого злоумышленники воспользовались грузовым лифтом, с помощью которого они оказались на одном из фасадов здания. После этого преступники разбили окна, украли украшения из галереи "Аполлон" и скрылись на скутерах.

Злоумышленникам удалось вынести из музея драгоценности из коллекции Наполеона III, в том числе броши, тиары и ожерелья. Одна из них – корона супруги полководца – была обнаружена поврежденной возле Лувра.

Позднее глава Минкульта Франции Рашида Дати сообщила, что преступники ограбили Лувр всего за 4 минуты. В связи с этим она предположила, что за совершением преступления стоят профессионалы. В свою очередь, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что в деле могут быть замешаны иностранцы.

Сотрудники полиции нашли вещи, которые были использованы при ограблении. В их числе две шлифовальные машины, газовая горелка, емкости с бензином, перчатки, рации и одеяло. Помимо этого, возле музея был найден желтый жилет, который один из злоумышленников надел, чтобы прикинуться рабочим.

Прокуратура Парижа предположила, что ограбление было совершено по заказу или для отмывания денег. Французский лидер Эммануэль Макрон пообещал, что украшения будут найдены, а причастные к этому злоумышленники предстанут перед судом.

Сотрудники службы безопасности Лувра после произошедшего отказались выходить на работу, так как были шокированы инцидентом. Персонал также потребовал от руководства музея объяснений о мерах по усилению безопасности.

Ущерб от преступления оценивается в 88 миллионов евро.