Французский музей Дени Дидро был ограблен через несколько часов после Лувра

Фото: musees-langres.fr

Музей Дени Дидро, расположенный во французском городе Лангр, был ограблен через несколько часов после похищения ценных экспонатов из парижского Лувра. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на радиостанцию France Info, которой поступила информация от мэрии.

Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 октября. Злоумышленники взломали входную дверь в "Дом просвещения Дени Дидро" и разбили витрину, где хранились ценные экспонаты. В результате была похищена коллекция золотых и серебряных монет, которые отчеканили в период с XVIII по XIX век.

При этом иные экспонаты не украли и не повредили. В настоящее время учреждение закрыто для посещения. МВД Франции после случившегося потребовало усилить охрану музеев и объектов культурного наследия по всей стране.

Лувр ограбили 19 октября. Выяснилось, что злоумышленники с помощью грузового лифта попали на один из фасадов здания. Затем они разбили окна и украли украшения из галереи "Аполлон". После этого преступники скрылись на скутерах.

Среди вынесенных из музея экспонатов были драгоценности из коллекции Наполеона III, в том числе броши, тиары и ожерелья. Одна из них – корона супруги полководца – была найдена возле Лувра в поврежденном состоянии.

Спустя время министр культуры Франции Рашида Дати рассказала, что злоумышленники совершили ограбление всего за 4 минуты. В связи с этим она предположила, что преступление планировали профессионалы. В свою очередь, глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что ограбить музей могли иностранцы.

Правоохранители также обнаружили вещи, которые использовались при ограблении. Среди них были две шлифовальные машины, газовая горелка, емкости с бензином, перчатки, рации и одеяло. Кроме того, неподалеку от музея был найден желтый жилет, который один из злоумышленников надел, чтобы прикинуться рабочим.

Прокуратура Парижа считает, что кража могла быть совершена по заказу или для отмывания денег. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что украшения будут найдены, а преступники предстанут перед судом. Ущерб от ограбления Лувра оценивается в 88 миллионов евро.

При этом сотрудники службы безопасности Лувра после случившегося отказались выходить на работу, так как были шокированы произошедшим. Персонал также потребовал от руководства музея объяснений о мерах по усилению безопасности.