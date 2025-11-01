WSJ: полиция смогла выйти на след грабителей Лувра из-за их небрежности и спешки

Фото: ТАСС/АР/Thomas Padilla

Полиция смогла выйти за след грабителей Лувра из-за ряда промахов, которые они совершили, включая небрежность и спешку, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным СМИ, злоумышленники подготовили канистру с бензином, чтобы сжечь автоподъемник и оборудование, использованное для проникновения в музей. Но от этого они отказались, когда к месту происшествия стала подъезжать полиция. Грабители бросили грузовик и уехали на скутерах.

На месте преступления следователи собрали более 150 улик, в том числе отпечатки пальцев и ДНК. По словам профессора Никоса Пассаса, действия преступников были "удивительно небрежными".

Об ограблении Лувра стало известно 19 октября. Вооруженные злоумышленники разбили окна, украли ювелирные изделия и скрылись. Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что на ограбление злоумышленники потратили всего четыре минуты.

Прокуратура Парижа рассматривает две основные версии – кражу по заказу или для отмывания денег. Сумма ущерба составила 88 миллионов евро.

Двух подозреваемых в ограблении полиция задержала 26 октября. Одного охарактеризовали как опытного налетчика, второго – как специалиста в квартирных кражах. Сначала на допросах они хранили молчание, но позже частично признали свою вину.

Позднее стало известно, что полиция задержала пятерых человек по делу об ограблении в Лувре "в разных местах в Парижском регионе".

