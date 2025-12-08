Облачная погода без осадков ожидается в столице 8 декабря

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода преимущественно без осадков ожидается в Москве 8 декабря, передает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 0 до плюс 2 градусов, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 3 градусов, а в Подмосковье – до минус 5 градусов.

В Москве бесснежное начало декабря наблюдается уже в четвертый раз с начала XXI века. Аналогичная ситуация фиксировалась в первых пятидневках декабря 2009, 2008 и 2006 годов. Причем в последнем году снег выпал только 19 декабря, а в 2008-м – лишь 23-го числа.

Погода в столице до середины декабря по климату и температуре воздуха будет соответствовать ноябрю. В частности, температура в первой половине этой недели будет примерно на 4 градуса выше нормальных значений.