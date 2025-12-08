Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 06:15

Общество

Облачная погода без осадков ожидается в столице 8 декабря

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода преимущественно без осадков ожидается в Москве 8 декабря, передает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 0 до плюс 2 градусов, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 3 градусов, а в Подмосковье – до минус 5 градусов.

В Москве бесснежное начало декабря наблюдается уже в четвертый раз с начала XXI века. Аналогичная ситуация фиксировалась в первых пятидневках декабря 2009, 2008 и 2006 годов. Причем в последнем году снег выпал только 19 декабря, а в 2008-м – лишь 23-го числа.

Погода в столице до середины декабря по климату и температуре воздуха будет соответствовать ноябрю. В частности, температура в первой половине этой недели будет примерно на 4 градуса выше нормальных значений.

В Москве установилась аномально теплая для декабря погода

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика