07 декабря, 13:53

Мэр Москвы

Собянин: в Марьине началось строительство детсада

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Марьине на Иловайской улице приступили к строительству детского сада для 350 малышей, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр подчеркнул, что социальная инфраструктура остается одним из главных приоритетов в развитии столицы.

"С 2011 года в ЮВАО построили больше 90 объектов: школы, поликлиники, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы. Новые здания появляются и на развивающихся территориях, и в районах с уже сложившейся инфраструктурой", – сказал Собянин

Он отметил, что новый детсад войдет в состав жилого комплекса и будет органично вписан в окружающую застройку. Здание будет сложной многогранной формы с поворотной секцией.

В учреждении предусмотрят многофункциональный музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий и пищеблок. Также будет создана безбарьерная среда.

"Возле здания появятся игровые площадки с теневыми навесами. Территорию комплексно благоустроят и озеленят", – добавил глава города.

После завершения стройки детсад передадут в городскую систему образования.

Ранее стало известно, что в столичном районе Внуково построят образовательный комплекс и детский сад. Современный квартал площадью почти 64 гектара появится рядом с деревней Крекшино и станцией МЦД-4 Санино. Здесь также возведут около 400 тысяч "квадратов" жилья, спорткомплекс с гостиницей и технопарк.

Собянин: в районе Внуково построят образовательный комплекс и детский сад

