Собянин: в районе Внуково построят образовательный комплекс и детский сад

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Внуково построят образовательный комплекс и детский сад. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в столице продолжают развивать неэффективно используемые городские территории.

"Новые жилые кварталы, общественные пространства и рабочие места появятся во Внукове, Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Капотне и Бирюлеве Восточном", – написал он.

В частности, рядом с деревней Крекшино и станцией МЦД-4 Санино появится современный квартал площадью почти 64 гектара. Здесь, помимо комплекса и детсада, построят около 400 тысяч "квадратов" жилья, в том числе по программе реновации, спорткомплекс с гостиницей и технопарк. Саму территорию благоустроят. В результате удастся создать больше 6 тысяч рабочих мест.

Другие семь участков в Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Капотне и Бирюлеве Восточном будут реорганизованы под жилье для программы реновации.

"Здесь возведут почти 290 тысяч квадратных метров недвижимости. На новых объектах создадут около 800 рабочих мест", – добавил Собянин.

По его словам, всего в городе одобрено и реализуется 154 проекта комплексного развития территорий общей площадью свыше 1,5 тысячи гектаров. Это почти 31 миллион квадратных метров новых кварталов и порядка 350 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Москве построят 36 образовательных объектов до конца 2028 года. Работы будет курировать столичный департамент гражданского строительства. Например, в Мещанском районе появится одна из крупнейших в центре столицы школ для 2,2 тысячи учеников. За счет бюджета возводятся шесть отдельных детских садов.