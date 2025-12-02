Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 18:48

Мэр Москвы

Собянин: в районе Внуково построят образовательный комплекс и детский сад

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Внуково построят образовательный комплекс и детский сад. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в столице продолжают развивать неэффективно используемые городские территории.

"Новые жилые кварталы, общественные пространства и рабочие места появятся во Внукове, Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Капотне и Бирюлеве Восточном", – написал он.

В частности, рядом с деревней Крекшино и станцией МЦД-4 Санино появится современный квартал площадью почти 64 гектара. Здесь, помимо комплекса и детсада, построят около 400 тысяч "квадратов" жилья, в том числе по программе реновации, спорткомплекс с гостиницей и технопарк. Саму территорию благоустроят. В результате удастся создать больше 6 тысяч рабочих мест.

Другие семь участков в Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Капотне и Бирюлеве Восточном будут реорганизованы под жилье для программы реновации.

"Здесь возведут почти 290 тысяч квадратных метров недвижимости. На новых объектах создадут около 800 рабочих мест", – добавил Собянин.

По его словам, всего в городе одобрено и реализуется 154 проекта комплексного развития территорий общей площадью свыше 1,5 тысячи гектаров. Это почти 31 миллион квадратных метров новых кварталов и порядка 350 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Москве построят 36 образовательных объектов до конца 2028 года. Работы будет курировать столичный департамент гражданского строительства. Например, в Мещанском районе появится одна из крупнейших в центре столицы школ для 2,2 тысячи учеников. За счет бюджета возводятся шесть отдельных детских садов.

Новости Москвы: дома по реновации готовят к заселению в Савеловском районе

Читайте также


мэр Москвыстроительствогород

Главное

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика