02 декабря, 15:23

Город

Технопарк будет построен в поселке Щапово в рамках проекта КРТ

Фото: stroi.mos.ru

В поселке Щапово в Троицком административном округе будет построен технопарк по проекту комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что реорганизация коснется участка площадью 4,94 гектара, на котором, помимо технопарка, появятся объекты коммунального назначения. Их общая площадь составит свыше 43 тысяч квадратных метров. Площадка находится в Краснопахорском районе по адресу поселок Щапово, владение 72. Инвестор определится по итогам торгов.

"Инвестиции в проект оцениваются в 6,47 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 181,37 миллиона рублей. Реализация займет 6 лет и позволит создать более 400 рабочих мест", – сказал Ефимов.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, в технопарке разместятся предприятия ювелирной, электронной, фармацевтической и пищевой промышленности. Более точный список производств будет сформирован на этапе подготовки проекта планировки территории.

Он добавил, что рядом появятся локальные очистные сооружения площадью 300 квадратных метров и котельная площадью 170 квадратных метров. Также около гектара земли будет отведено под благоустройство и озеленение.

Заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Арина Авдеева подчеркнула, что технопарки являются уникальными площадками с полным набором услуг для роста бизнеса. Собственники площадок получают льготы, а резиденты – сервисы и инфраструктуру. Благодаря этому компании могут концентрироваться на разработке новой продукции и представлении ее на рынке, что благоприятно влияет и на предприятия, и на городской бюджет.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы реализуют пять масштабных инвестиционных проектов социального назначения. Два участка расположены в Дмитровском районе, еще по одному – в Тимирязевском, Молжаниновском и Головинском. Общая площадь пяти зданий составит около 75 тысяч квадратных метров, в аренду предоставлено восемь гектаров земли.

городстроительство

