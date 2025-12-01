Строительство делового комплекса завершено в Можайском районе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство двух последних корпусов бизнес-парка завершено возле инновационного центра "Сколково" в Можайском районе Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет об объекте внутри квартала "Сколково Парк", расположенного на Сколковском шоссе. Два офисных корпуса общей площадью почти 15 и 13 тысяч квадратных метров соответственно возвели за счет частных инвестиций.

"Общая площадь объекта составляет 212 тысяч квадратных метров, он расположен в окружении ландшафтного парка площадью 9 гектаров. Деловой комплекс обеспечит более 10 тысяч рабочих мест", – указал Ефимов.

С вводом последних 2 корпусов строительство делового квартала полностью завершено. Он состоит из 6 зданий, расположенных на одном стилобате. В оформлении фасада использовали базальт и алюминий, анодированный под бронзу. Главной особенностью новых корпусов стал панорамный вид на зоны отдыха и искусственное озеро.

Кроме того, бизнес-парк окружает благоустроенная территория, примыкающая к реке Сетунь. Здесь размещены летние террасы, маршруты для прогулок, озелененные места. Для удобства сотрудников и гостей корпусов предусмотрены наземная парковка, подземная стоянка на более 2 тысяч мест и отдельный гостевой паркинг на 128 авто.

В обоих зданиях предусмотрены системы для очистки и фильтрации воздуха, система мониторинга потребления ресурсов и микроклимата, заявил глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

"Строительство деловых объектов, объединенных стилобатом, велось на земельном участке площадью более 10 гектаров. Инспекторы комитета провели суммарно 54 выездные проверки", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

По его словам, комитет оформил заключение о соответствии корпусов требованиям проектной документации.

Ранее стало известно, что в Хорошёвском районе в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будут созданы свыше тысячи рабочих мест. Под реорганизацию подпадет участок бывшей промзоны "Магистральные улицы". Площадь участка составляет 1,69 гектара. Согласно проекту, там будет возведена общественно-деловая недвижимость общей площадью свыше 35 тысяч квадратных метров.

