25 ноября, 09:27

Город

Свыше тысячи рабочих мест создадут по проекту КРТ в Хорошёвском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше тысячи рабочих мест будут созданы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Хорошёвском районе. Под реорганизацию подпадет участок бывшей промзоны Магистральные улицы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь участка составляет 1,69 гектара. Согласно проекту, там будет возведена общественно-деловая недвижимость общей площадью, превышающей 35 тысяч квадратных метров. Причем новые объекты войдут в состав делового центра "Большой Сити", подчеркнул вице-мэр.

В частности, на месте устаревших складов появится современный офисный центр с магазинами, кафе, ресторанами и отделениями банков, уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, проект также предполагает благоустройство прилегающей территории и создание локальной дорожной сети.

"В ходе освобождения территории предусмотрено перебазирование объектов, относящихся к ГБУ "Жилищник Хорошёвского района" – их разместят на улице Зорге в рамках реализации другого проекта КРТ. Для этой цели выделят участок площадью 1,89 гектара", – добавил Овчинский.

Ранее сообщалось, что в Перове в рамках КРТ появятся школа, детский сад и поликлиника. Их построят на территории бывшей промзоны Прожектор. Общая площадь недвижимости составит около 363,8 тысячи "квадратов". После реализации проекта будут созданы более 690 рабочих мест.

Сергей Собянин рассказал о пяти новых проектах КРТ в Москве

