Производственные объекты появятся в районе Гольяново по проекту КРТ

Фото: stroi.mos.ru

В районе Гольяново Восточного административного округа (ВАО) планируется построить производственную инфраструктуру в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что город продолжает системную работу по преобразованию бывших промзон в современные кварталы.

"Один из таких проектов планируется реализовать в бывшей промзоне "Калошино". На земельном участке 5,32 гектара возведут здания площадью около 79,8 тысячи квадратных метров, где смогут разместиться высокотехнологичные производства", – сказал Ефимов.

По его словам, реализация данного проекта позволит создать почти 800 рабочих мест. Кроме того, Москва создает комфортные условия для размещения предприятий и привлечения инвестиций.

Как уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, к 2030 году объем подобных площадей в городе вырастет с 12 до 25 миллионов квадратных метров. Это в свою очередь позволит обеспечить устойчивое развитие экономики и формирование новых точек роста для бизнеса.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский также напомнил, что это уже третий такой проект в Гольянове, проработанный городом и опубликованный с начала 2025 года.

"В совокупности они предусматривают редевелопмент 18,33 гектара участков, на которых построят около 377 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилье для реализации программы реновации", – заключил Овчинский.

Разрабатываются градостроительные решения еще по двум участкам промзоны Калошино.

Ранее сообщалось, что в Москве по программе КРТ реорганизуют 38 участков бывших промзон. Также будет проведена реорганизация 55 неэффективно используемых территорий. При этом ее организуют в 65 районах Москвы. По 14 проектов реализуют на юге и юго-западе столицы.