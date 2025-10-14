Жилые и производственные объекты построят по 104 проектам КРТ в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С января 2025 года город опубликовал 104 проекта комплексного развития территорий (КРТ), сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

По словам вице-мэра, проекты предусматривают реорганизацию участков общей площадью порядка 980 гектаров. Всего там планируется построить свыше 13 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых более 4,2 миллиона придется на жилье для реализации программы реновации.

Более того, на участках появится около 4,7 миллиона "квадратов" общественно-деловой и производственной инфраструктуры. Это позволит создать в столице около 94 тысяч рабочих мест, подчеркнул Ефимов.

Проекты реализуют в 70 районах города 11 административных округов. В рамках 20 проектов уже началась работа: определены инвесторы и операторы КРТ, которые займутся редевеломпентом площадок.

В частности, на юге Москвы реорганизуют почти 131 гектар. Благодаря этому в 11 районах построят 1,4 миллиона "квадратов" недвижимости, в том числе жилье по реновации. Кроме того, возведут свыше 285 тысяч "квадратов" общественно-деловой инфраструктуры, рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что в бывшей промзоне Ленино появятся три детских сада на 850 воспитанников и спорткомплекс. Еще один спортобъект построят в Задонском проезде в районе Зябликово.

Комплексное развитие затронет и производственную зону № 49 Бескудниково. Там планируется возвести 1,2 миллиона "квадратов" жилой и коммерческой недвижимости. Проект также подразумевает реорганизацию дорожной сети и благоустройство территории.