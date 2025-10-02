Собянин: на участке промзоны Бескудниково построят школы и детские сады

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии территории (КРТ) бывшей нежилой застройки в производственной зоне № 49 Бескудниково, расположенной на северо-востоке Москвы.

Проект затрагивает участки общей площадью 76,92 гектара, находящиеся на границе районов Алтуфьевского и Лианозово. Эти территории расположены между железнодорожными путями МЦД-1, Алтуфьевским шоссе и улицами Стандартной и Илимской. Сейчас там расположены старые склады, автосервисы, административные здания и другие объекты нежилого назначения.

В рамках КРТ планируется возвести более 1,2 миллиона "квадратов" жилой и коммерческой недвижимости. Новый городской квартал будет включать жилые комплексы, в том числе для программы реновации (примерно 161 тысяча квадратных метров), а также общественные, деловые и социальные объекты.

Среди них – школы для двух тысяч учеников и детские сады, рассчитанные на 950 воспитанников, спортивный комплекс с катком, многоуровневые паркинги и здания полицейских участков. Проект также предусматривает создание около 13,4 тысячи новых рабочих мест.

Помимо этого, план включает реорганизацию дорожной сети и благоустройство территории с установкой детских и спортивных площадок.

Еще один проект КРТ предполагает строительство школы, детского сада и поликлиники в столичном районе Перово. Работы пройдут в бывшей промзоне Прожектор на участке 16,9 гектара.

Общая площадь недвижимости составит около 363,8 тысячи квадратных метров, будет создано более 690 рабочих мест. При этом более 194 тысяч "квадратов" недвижимости придется на квартиры в жилых домах, из которых 19,4 тысячи выделят для реализации программы реновации.

