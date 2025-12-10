10 декабря, 13:10Политика
Госдума снизила до 14 лет возраст для принятия присяги гражданина России
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во II и III чтениях законопроект об обязанности приносить присягу гражданина России с 14 лет.
Изменения предлагается внести в закон "О гражданстве Российской Федерации". Согласно действующему законодательству, присягу обязаны приносить все вступающие в гражданство иностранцы. От этой обязанности освобождаются несовершеннолетние и недееспособные.
Ожидается, что снижение возрастного порога до 14 лет повысит патриотический дух и осознанность в отношении обязательств соблюдать конституцию и российские законы.
Законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2024 года. Авторы инициативы также предложили предусмотреть норму, по которой при отказе от присяги решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным. Правительство РФ поддержало эту идею.