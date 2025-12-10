Юрист Георгиева: за незаконный сруб ели россиянам может грозить уголовная ответственность

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

За самовольную вырубку лесных насаждений, включая ели, россиянам может грозить административная, гражданско-правовая, а также уголовная ответственность. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Она объяснила, что, если стоимость срубленного дерева или нескольких деревьев суммарно не превышает 5 тысяч рублей, то речь идет об административном правонарушении, согласно статье 8.28 КоАП РФ ("Незаконная рубка"). В таком случае гражданам грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей и конфискация ели с инструментами, которые использовались при срубе (пил или топоров).

"Помимо федерального законодательства, могут применяться нормы региональных кодексов. Дополнительно по решению местных властей может быть наложен отдельный штраф", – добавила Георгиева.

Также необходимо будет выплатить ущерб, нанесенный лесному фонду или насаждениям в городских зеленых зонах. Размер выплаты зависит от оценки на основе методик Минприроды РФ, включая породу дерева, его высоту и диаметр.

Уголовная ответственность, согласно статье 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"), наступает, если размер причиненного ущерба превышает 5 тысяч рублей. В таком случае наказать могут и граждан, достигших 16 лет.

"Статья предусматривает наказания, включая штраф до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, а также лишение свободы до 2 лет. Если правонарушение совершено в особо крупном размере, организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, наказание ужесточается, и срок лишения свободы может достигать 7 лет", – предупредила юрист.

Кроме того, если незаконно срубленная ель перевозилась на транспорте, а у перевозчика не было нужных документов и в кузове найдут инструменты для рубки, то сотрудники полиции или работники лесхоза расценят это как прямое доказательство нарушения.

"В таких случаях ель подлежит конфискации, а к перевозчику могут быть применены меры ответственности. Поэтому для легальной перевозки важно иметь при себе подтверждающие документы. Если его нет, их можно сделать запрос в магазин и получить", – резюмировала специалист.

Ранее эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь предупреждал, что покупка живой ели у частных продавцов может привести к административной ответственности. Вероятность приобрести дерево без необходимых документов особенно высока возле лесных территорий или стихийных рынков.

Безопаснее всего покупать новогодние ели на официальных базарах или в крупных торговых сетях, где продавцы могут предоставить документы, подтверждающие происхождение товара, указывал Бондарь.

