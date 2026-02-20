TMZ: умер актер из "Анатомии страсти" Эрик Дэйн

Фото: Getty Images/Jeff Kravitz

Американский актер Эрик Дэйн, известный по ролям в сериалах "Анатомия страсти", "Эйфория" и "Чужая жизнь", ушел из жизни в возрасте 53 лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на портал TMZ.

Как рассказала журналистам семья актера, Дэйн скончался после борьбы с БАС – боковым амиотрофическим склерозом. Он умер в больнице Лос-Анджелеса в кругу близких.

Диагноз ему поставили в апреле 2025 года. Несмотря на болезнь, артист продолжал работать и поддерживал исследования в области тяжелых заболеваний нервной системы.

Среди киноработ, которые также принесли ему мировую известность, – "От рассвета до заката", "Люди Икс: Последняя битва" и "Выжившая" (2023).