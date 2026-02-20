График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 10:32

Происшествия

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб к 23 февраля в Ставрополе

Фото: depositphotos/Grigorenko

Правоохранители предотвратили подготовку теракта, который планировался украинскими спецслужбами ко Дню защитника Отечества в Ставрополе. Готовивший взрывы злоумышленник нейтрализован, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, злоумышленник был членом одной из запрещенных в России украинских террористических организаций. По заданию киевских кураторов он планировал совершить диверсионно-террористический акт во время массовых праздничных мероприятий, приуроченных к 23 февраля.

Для этих целей злоумышленник выбрал административное здание ставропольского филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и расположенный рядом с ним "Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга".

Украинские спецслужбы отправили ему инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства, после чего злоумышленник приобрел все необходимые материалы и заложил их в тайник. Подготовка к теракту началась 19 февраля.

При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. В ФСБ подчеркнули, что среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Ранее 18-летнего жителя Челябинска задержали за подготовку теракта с использованием самодельного взрывного устройства. Уточнялось, что молодой человек действовал по заданию спецслужб Украины. В доме задержанного обнаружили и изъяли 1,5 килограмма самодельного бризантного взрывчатого вещества, средства связи и записи на украинском языке. Возбуждены уголовные дела.

происшествиярегионы

