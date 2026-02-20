ТАСС: новый раунд переговоров по Украине может пройти на следующей неделе в Женеве

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти на следующей неделе в Женеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли встречи представителей России, США и Украины. В первый день переговоры длились 6 часов, на следующий день – 2 часа.

По итогам встреч помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта были тяжелыми, но деловыми. Он добавил, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшее время.

Согласно данным СМИ, участники делегаций достигли существенных успехов в выработке условий перемирия, что может послужить фундаментом для дальнейших договоренностей.