05 декабря, 18:02

Эксперт Бондарь: покупка живой ели "с рук" может привести к штрафу

Эксперт предупредил россиян о риске штрафов при покупке живой ели "с рук"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Покупка живой ели у частных продавцов, особенно возле леса или на стихийных рынках, может привести к административной ответственности, сообщил News.ru.эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что в подобных местах существенно выше вероятность наткнуться на дерево, поваленное без необходимых разрешений. В таком случае для граждан может наступить ответственность по статье о незаконной рубке и повреждении лесных насаждений.

"За приобретение и хранение заведомо незаконно заготовленной древесины штраф для граждан составляет до пяти тысяч рублей. Ключевое слово "заведомо". То есть речь о случаях, когда покупатель знает о незаконности приобретаемого дерева", – добавил Бондарь.

Он указал, что безопаснее всего приобретать новогодние ели на официальных базарах или в крупных торговых сетях, где продавцы могут предоставить документы, подтверждающие происхождение товара. Для легально заготовленных деревьев оформляются сопроводительные документы, а при импортных поставках проводится фитосанитарный контроль.

Ранее директор сети смарт-офисов Инна Филиппова сообщила, что российские компании могут получить штраф за новогодние украшения в офисах. По ее словам, подобные ограничения связаны прежде всего с требованиями пожарной безопасности. В офисных помещениях много электропроводки, техники и сотрудников, поэтому любой дополнительный источник тепла или открытого огня повышает риск возгорания.

