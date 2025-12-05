Эксперт Бондарь: покупка живой ели "с рук" может привести к штрафу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Покупка живой ели у частных продавцов, особенно возле леса или на стихийных рынках, может привести к административной ответственности, сообщил News.ru.эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что в подобных местах существенно выше вероятность наткнуться на дерево, поваленное без необходимых разрешений. В таком случае для граждан может наступить ответственность по статье о незаконной рубке и повреждении лесных насаждений.

"За приобретение и хранение заведомо незаконно заготовленной древесины штраф для граждан составляет до пяти тысяч рублей. Ключевое слово "заведомо". То есть речь о случаях, когда покупатель знает о незаконности приобретаемого дерева", – добавил Бондарь.

Он указал, что безопаснее всего приобретать новогодние ели на официальных базарах или в крупных торговых сетях, где продавцы могут предоставить документы, подтверждающие происхождение товара. Для легально заготовленных деревьев оформляются сопроводительные документы, а при импортных поставках проводится фитосанитарный контроль.

