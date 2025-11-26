Эксперт Филиппова: новогодние украшения входят в список запрещенных в офисе

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

За новогодние украшения в офисе российским компаниям грозит штраф. Об этом рассказала операционный директор одной сети смарт-офисов Инна Филиппова "Газете.ру".

По ее словам, такие ограничения в первую очередь обусловлены пожарной безопасностью. Эксперт отметила, что в офисе высокая плотность проводки, большое количество как техники, так и людей. Из-за этого любой дополнительный источник тепла или открытого огня увеличивает вероятность воспламенения, добавила Филиппова.

Специалист подчеркнула, что опасность представляет даже искусственная елка. Она может вспыхнуть за несколько секунд, при этом выделяя токсичные вещества. Эксперт рассказал, что это является основной причиной, по которой многие компании запрещают приносить в свой офис новогодние украшения, такие как самодельные гирлянды, дешевые световые приборы и другие, подключаемые к розетке устройства.

"Регуляторно запрет опирается прежде всего на требования технического регламента о пожарной безопасности, которые прописаны в ФЗ-123, а также на правила противопожарного режима в РФ, которые прямо ограничивают использование неисправных или непроверенных электрических приборов", – добавила Филиппова.

Эксперт уточнила, что список запрещенных предметов в офисе зачастую указан в инструкциях по охране труда, правилах эксплуатации офисных помещений и корпоративной политике по пожарной безопасности. Она отметила, что в арендованном помещении ограничения могут быть прописаны в договоре аренды между компанией и владельцем бизнес-центра. В этом случае ответственность за пожар будет не только в качестве дисциплинарных мер, но и штрафов.

По словам Филипповой, компания вправе провести служебную проверку в отношении сотрудника, по чьей вине произошло возгорание. Итогом таких мероприятий могут быть увольнение, материальная или административная ответственность, заключила эксперт.

Для предотвращения таких ситуаций, эксперт посоветовала заранее ознакомиться со списком запрещенных в офисе предметов и уточнить его положения у службы безопасности офиса или HR-специалистов.

Филиппова отметила, что ограничения совершенно не означают, что многие помещения компаний выглядят в преддверии праздника скучно. Она добавила, что работодатели, соблюдая правила, стремятся самостоятельно закупать проверенные новогодние украшения. По мнению эксперта, таким образом они делают офис эстетичным и снижают риск пожаров. Филиппова также рассказала, что сотрудники для украшения своего рабочего места могут принести максимум текстильный и бумажный декор, не требующий подключения к сети.

Ранее сообщалось, что предупреждение или штраф в размере 500 рублей грозит водителю в случае, если гирлянда, установленная на лобовом стекле, боковых окнах или зеркалах заднего вида, ухудшает видимость на дорогах. Помимо этого, украшения красного цвета на передней части машины или белого цвета на задней части может трактоваться как нарушение. За это автомобилисту грозит лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до 1 года.