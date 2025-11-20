Эксперт Митрофанова: сотрудника могут уволить за курение на работе

Фото: depositphotos/Nikodash

Работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за курение на рабочем месте. Об этом Москве 24 рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

По ее словам, чтобы привлечь сотрудника к ответственности, необходимо прописать во внутренних документах организации конкретные требования: места, где нельзя курить, ограничения по времени.

"После того как сотрудник ознакомится с этими правилами под подпись, он будет обязан их соблюдать. В противном случае работодатель сможет применить дисциплинарное взыскание, а при неоднократном нарушении – уволить", – сказала Митрофанова.

Кроме того, сотрудник может лишиться премии, если такое условие прописано в локальных нормативных актах. А если в документах указано, что в рабочее время необходимо находиться на месте и выполнять обязанности, то дисциплинарное взыскание может быть применено и в случае ухода на перекур вне обеденного перерыва.

При этом если требования не указаны в документах организации, то работодатель не сможет наказать сотрудника, подчеркнула эксперт. В таком случае оштрафовать за курение могут только уполномоченные органы. Если работник курит в неположенном месте на улице, вопрос должна решать полиция.

Если сотрудника застали за этим процессом на рабочем месте, то коллеги могут обратиться в Роспотребнадзор и МЧС. В этом случае оштрафуют и работодателя за то, что он не контролирует соблюдение мер пожарной безопасности, а также не принимает мер по охране здоровья граждан, которые вдыхают табачный дым в офисе.

"В последнем случае наказывать будет Роспотребнадзор по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (6.3 КоАП РФ). Это может быть как предупреждение, так и наложение штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Также могут приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток", – сказала Митрофанова.

Эксперт также предупредила, что МЧС может наказать работодателя по статье о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ) штрафом в размере от 300 до 400 тысяч рублей.

