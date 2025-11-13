Юрист Шайдуллина: за игры на работе сотруднику могут сделать замечание или выговор

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Если на рабочем месте сотрудник занимается своими делами или просто отсиживается, начальство может сделать ему замечание или выговор, а при повторном нарушении – уволить. Об этом Москве 24 заявила юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Она напомнила, что соблюдение трудовой дисциплины – это законное требование, указанное в статьях Трудового кодекса России об основных правах и обязанностях работника и работодателя. Трудовые отношения подразумевают, что в рабочее время человек занимается только своими профессиональными обязанностями.

Шайдуллина прокомментировала новость о том, что в Череповце восстановили на работе сотрудника после увольнения из-за игры в World of Tanks. Более того, мужчина отсудил у руководства 580 тысяч рублей. Выяснилось, что он играл только в перерывах и через личный интернет, чего не запрещал трудовой договор.

"Данного сотрудника восстановили, потому что он пользовался личным интернетом и играл в перерывах. Согласно закону, обеденное время работник может использовать по своему усмотрению. Поэтому ограничивать его действие какими-то запретами руководство не вправе", – сказала эксперт.

По ее словам, начальство оказалось бы право, если бы сотрудник играл в обеденное время на рабочем компьютере через корпоративный интернет, потому что служебное оборудование нельзя использовать в личных целях.

"По поводу этой истории еще известно, что документы на увольнение были оформлены задним числом, что противоречит принципам трудового законодательства. И, скорее всего, именно это стало основной причиной для восстановления сотрудника", – уточнила Шайдуллина.

По ее словам, чтобы не допустить подобных ситуаций, работодатель может не прописывать в трудовом договоре ограничения и запреты, а указать, что сотрудник должен соблюдать трудовую дисциплину.

Ранее в Роскачестве заявили, что работодатели не могут уволить сотрудников при подозрениях в нарушении режима больничного листа, например из-за какой-либо активности. Соблюдение режима контролируется медучреждениями и Соцфондом, а руководство может проверить только наличие листа нетрудоспособности.

При этом официально зафиксированное нарушение грозит последствиями в виде снижения пособия, а не увольнения.